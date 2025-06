La început de iulie prețul benzinei scade cu nouă bani, iar motorina se ieftinește cu patru bani

Pentru astăzi, 1 iulie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat un preț maxim pentru benzina COR 95 de 23 de lei și 47 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu cel mult 20 lei și 34 de bani per litru. Astfel, prețul benzinei se micșorează cu nouă bani per litru, iar […]

