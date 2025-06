(foto) Moldoveni din diasporă, cu lecții de geografie pentru Igor Grosu, după ce liderul PAS a scris că e în „centrul Londrei”, la Northampton

15:20

Deputatul PAS Radu Marian a fost luat la întrebări de moldovenii din diaspora din Franța, sâmbătă, în cadrul întrevederii cu conaționalii, la Paris. „Domnul Budianschi, are salariul de 112 mii lei, e o chestie strașnică pentru moldovenii de rând. Ce buget are CNPF? Cu un deficit bugetar, de ce dumnealui are peste 1 milion salariul anual? Dar Taran de la ANRE de ce poate să aibă conturi în Bitcoin”, s-a indignat una dintre participantele la discuția cu parlamentarul.