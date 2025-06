(Video) „Era rănit, plin de sânge”. Soțul unei influencerițe, taximetristul împușcat anul trecut, a fost atacat din nou aseară

07:10

Proprietarul restaurantelor din Chișinău, Alexandru Comerzan, povestește experiențe surprinzătoare cu angajații săi. În „La covor", a mărturisit că a prins chelneri sub influența drogurilor în timpul serviciului. „Eu nu pot să vă redau ce contingent de oameni am avut noi în restaurant, lucrători! I-am prins că trăgeua pe nas, veneau drogați la lucru, am […]