Un moldovean, urmărit de Interpol pentru infracțiuni sexuale, prins după un control de trafic în Polonia: Are de executat o pedeapsă de 20 de ani de închisoare

După ce a fost primul și unicul moldovean care a participat la The Transcontinental Race în Europa (edițiile 2022, 2023 și 2024), Dragomir Țiței scrie din nou istorie: a devenit primul reprezentant al Republicii Moldova care a concurat și a terminat cu succes The Trans Am Bike Race, una dintre cele mai dure curse de anduranță ciclistă din lume.