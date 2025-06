Lucrările de reparație la Teatrul „B.P Hașdeu” din Cahul, realizate în proporție de 70 la sută

17:00

Clubul din capitală și-a întărit lotul cu doi fotbaliști din Belarus. Primul este mijlocașul ofensiv Timofei Șarkovski. Fotbalistul a semnat cu Zimbru un contract scadent peste un an de zile. El are 21 de ani și ajuns la echipa din Chișinău după ce a trecut pe la Torpedo Jodino, club de care s-a despărțit recent. Fotbalistul are în palmares și câteva meciuri jucate la echipele naționale de juniori și tineret ale Belarusului. Conform site-urilor de specialitate, ca valoare, Șarkovski este cotat la 200 de mii de euro, dar la Zimbru a ajuns liber de contract.