Cursul valutar oficial la 30 iunie 2025

22:00

În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță a instalațiilor electrice, precum și a posturilor de transformare, S.A. „RED-Nord”, anunță întreruperea furnizării energiei electrice în perioada 30 [...]The post Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 30 iunie – 4 iulie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.