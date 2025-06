Regiunea ucraineană Dnipropetrovsk – atacată din nou: cinci morți și 23 de răniți

21:30

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost votat, pe 23 iunie, de plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, cu 301 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă. Membrii noului Guvern al României urmează să depună jurământul, la ora 20.00, la Palatul Cotroceni, scrie news.ro. Silvia Claudia Mihalcea, deputat PSD şi secretar al camerei Deputaţilor, […]