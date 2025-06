Vacanța la mare, mai scumpă în 2025. Unde merg moldovenii și cât plătesc

09:00

Mariana Focșa este analistă electorală în cadrul Asociației Promo-LEX din anul 2017. Cu o experiență de peste 8 ani în domeniul electoral, ea a participat la observarea alegerilor atât la nivel național, cât și internațional. Activitatea sa vizează în mod special monitorizarea procesului de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. "Sunt analistă în cadrul asociației Promo-LEX, activez din anul 2017, respectiv am o experiență de 8 ani în domeniul electoral." Diferența între finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale "Finanțarea partidelor politice și cea a campaniilor electorale sunt două componente distincte ale procesului politic, fiecare cu reguli, scopuri și perioade de aplicare diferite. Finanțarea partidelor politice are loc în afara perioadelor electorale și vizează întreaga activitate a partidelor pe parcursul anului. Aceasta include cheltuieli pentru menținerea sediilor, salariile personalului, organizarea evenimentelor, materiale informative, activități de instruire sau promovare a programului politic. Practic, este vorba despre funcționarea de zi cu zi a partidului, indiferent dacă sunt sau nu alegeri în desfășurare. Pe de altă parte, finanțarea campaniilor electorale este specifică perioadei alegerilor și se referă strict la susținerea activităților concurenților electorali — fie partide, fie candidați independenți — în timpul campaniei. Această finanțare acoperă cheltuieli precum publicitatea electorală, afișele, evenimentele de promovare, transportul și logistica pentru întâlnirile cu alegătorii, onorariile echipelor de campanie etc. Este important de menționat că rapoartele financiare pentru aceste două tipuri de finanțare se depun separat, iar transparența este esențială în ambele cazuri pentru a preveni abuzurile și a asigura corectitudinea procesului democratic.” Finanțarea partidelor este monitorizată pe parcursul întregului an, cu excepția perioadei de campanie electorală, care este evaluată separat. Rapoartele anuale sunt depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) și acoperă activitățile desfășurate de partide în afara campaniilor. Vezi și: inDirect cu Mariana Focșa despre finanțarea partidelor politice și corupția electorală Cum se monitorizează cheltuielile partidelor politice Promo-LEX utilizează o rețea de monitori care urmăresc activitățile partidelor în teritoriu. Sunt estimate cheltuielile pentru sedii, personal, materiale promoționale, transport etc. Aceste estimări se compară cu rapoartele financiare oficiale depuse la CEC. "Estimăm cheltuielile pe baza prețului minim de piață, în colaborare cu furnizorii de servicii. Dacă partidul raportează mai puțin decât am estimat noi, acest lucru ridică semne de întrebare." Cele mai frecvente abateri constatate În timpul alegerilor, dar și în afara acestora, sunt identificate cheltuieli neraportate, diferențe între ceea ce observă monitorii și ceea ce partidele declară oficial. "Este important de menționat că toate informațiile incluse în rapoartele noastre au o bază materială solidă, publicată pe platforma monitor.md." Impactul monitorizării asupra comportamentului partidelor "Am observat că partidele încep să se adapteze: dacă la început nu raportau cheltuieli pentru transport, acum încep să le includă în rapoarte. Este un semn pozitiv." Totuși, rapoartele Promo-LEX nu pot acoperi toate activitățile, iar anumite cheltuieli pot rămâne neobservate din lipsă de acces la informații complete. Rapoartele financiare: instrument esențial, dar greu de utilizat "Aceste rapoarte trebuie să asigure transparența și corectitudinea activității partidelor. Din păcate, ele sunt publicate în format PDF, ceea ce le face greu de analizat. CEC are obligația legală de a publica rapoartele financiare într-un format deschis, dar acest lucru nu este respectat în practică.” Sistemul electronic și dificultățile întâmpinate Din 2020, partidele sunt obligate să depună rapoartele în format electronic printr-un sistem special dezvoltat de CEC. Totuși, sistemul este dificil de utilizat și adesea nefuncțional. "Inclusiv CEC a recunoscut în raportul său din 2024 că sistemul are deficiențe majore și se analizează rescrierea lui de la zero." Termene de raportare Rapoartele semestriale: până la 15 iulie și 15 ianuarie; Raportul anual: până la 31 martie. Nerespectarea acestor termene poate atrage sancțiuni, inclusiv suspendarea activității partidului. Alegeri 2025: ce așteptări avem? "Alegerile sunt unica formă prin care poporul își exercită suveranitatea. Trebuie să fie libere, corecte, directe, secrete și neinfluențate." Responsabilitatea pentru corectitudinea alegerilor revine atât instituțiilor statului, cât și fiecărui cetățean. Mariana Focșa îndeamnă alegătorii să fie vigilenți și să sesizeze orice nereguli observate, inclusiv cazuri de corupere electorală și finanțare ilegală. "Alegerile corecte încep cu fiecare dintre noi. Este important să ne informăm corect, să fim atenți și să nu rămânem indiferenți." Acest produs a fost realizat în cadrul Campaniei „Votează liber și raportează corupția electorală!”, implementate de Asociația Promo-LEX. Materialul a fost realizat cu susținerea proiectului „Consolidarea rezilienței democratice în Moldova", implementat de PNUD Moldova și finanțat de Norvegia, Canada, Suedia și Danemarca. 