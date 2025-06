/ TVR Bref / Ce s-a întâmplat cu președintele raionului Orhei, Adașan, escortat de poliție

18:10

În fiecare an, la 26 iunie, este marcată Ziua internațională de luptă împotriva consumului și a traficului ilicit de droguri, sub egida Organizației Națiunilor Unite. Această zi are rolul de a consolida acțiunile și cooperarea globală în combaterea consumului de droguri și a rețelelor criminale care îl alimentează, în efortul de a construi o lume fără abuz de substanțe.