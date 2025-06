Ultima oră! Fostul director ARBI, Serghei Carapunarlî, numit de PAS în funcția de șef adjunct al Centrului Național Anticorupție

13:40

Pe 25 iunie 2009, lumea a rămas fără Michael Jackson, cel supranumit „regele muzicii pop". Starul avea doar 50 de ani. Moartea sa fulgerătoare a șocat o planetă întreagă și a pus capăt unei cariere emblematice, chiar în pragul unei reveniri spectaculoase: turneul This Is It, scrie profm.ro.