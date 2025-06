VIDEO // Partidul „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, cere stoparea închiderii școlilor din mediul rural prin modificarea Codului Educației

12:20

Un politician progresist care promite înghețarea chiriilor și critică guvernul israelian va fi candidatul democrat la New York și are șanse să devină primul primar musulman al metropolei. Zohran Mamdani a intrat ca outsider în cursa, dar a reuşit o victorie de proporţii datorită sprijinului tinerilor și campaniei duse pe rețelele sociale.