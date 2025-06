Numele lui Valeriu Mircea este vizat indirect într-un scandal de dopaj în Franța

14:00

O navă cargo care a luat foc în largul coastei Alaskăi s-a scufundat în Oceanul Pacific, după ce a ars timp de trei săptămâni, ducând la fund cu ea miile de mașini electrice aflate în cală, relatează The New York Post și The New York Times. Nava „Morning Midas" s-a scufundat la 667 kilometri de țărm, după ce