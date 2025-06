(video) „Nu numai bărbatul trebuie să aducă bani în casă”. Vlad Codreanu rupe tăcerea despre fosta sa relație și cea mai dureroasă despărțire: După ea nu mai vreau pe nimeni

15:30

Peste 100 de elevi au fost eliminați de la examenul de absolvire a gimnaziului, în sesiunea din acest an, anunță Ministerul Educației și Cercetării. „Am avut instituții de învățământ unde s-au anulat integral toate lucrările sau 30 la sută din lucrări. Am avut trei asemenea incidente, la verificare am depistat copierea integrală a tuturor lucrărilor din acel centru de susținere a examenului”, a dezvăluit ministrul Dan Perciun.