Plus 20 de bani pentru un litru de motorină la 25 iunie 2025

Plus 20 de bani pentru un litru de motorină la 25 iunie 2025The post Plus 20 de bani pentru un litru de motorină la 25 iunie 2025 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni