Reacții după atacul SUA din Iran: UE cere revenirea la negocieri, Rusia – „încetarea agresiunii”

12:50

Blocul Alternativa a organizat pe 17 iunie un protest la Comisia Electorală Centrală (CEC) față de proiectul Regulamentului privind particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale. Formațiunea susține că în document au fost introduse două prevederi care are avea drept scop împiedicarea candidării sale la alegerile parlamentare din această toamnă. Președinta CEC, Angelica Caraman, a respins […] The post Protest la CEC. Blocul Alternativa acuză autoritatea electorală că ar încerca să nu-l admită la alegerile parlamentare appeared first on NewsMaker.