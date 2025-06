Soare și nori pe cer: Cum ne surprinde vremea astăzi

18:50

Un caz care a șocat opinia publică din Româniași Republica Moldova continuă să aducă noi detalii din sala de judecată. Maricel Mihai este acuzat că, în urmă cu aproape un an, a pătruns în cabinetul stomatologic al doctoriței Marina Gavril, în vârstă de 42 de ani, originară din Republica Moldova, pe care ar fi ucis-o cu o violență extremă. Can Can a aflat ce dorințe are inculpatul din spatele gratiilor.