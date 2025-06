PAS îl acuză pe Ion Ceban că aduce interlopi și militari ruși la Chișinău, sub paravanul unei competiții sportive: Reacția Ministerului Educației

14:20

Astăzi marcăm un sfert de secol de voce, curaj și misiune. 25 de ani în care am informat, am spus povești care contează, am pus întrebări esențiale și am reușit, prin fiecare emisie, să aducem oamenii mai aproape unii de alții. De-a lungul anilor, Vocea Basarabiei a însemnat mult mai mult decât un simplu post […] Articolul Vocea Basarabiei: 25 de ani în slujba oamenilor și a adevărului! apare prima dată în Vocea Basarabiei.