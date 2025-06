Netanyahu susține că Israelul a distrus „mai mult de jumătate” dintre lansatoarele de rachete iraniene

04:30

Războiul declanșat de Israel împotriva Iranului are ca obiectiv principal oprirea programului nuclear iranian, pe care o mare parte a comunității internaționale îl consideră periculos. Potrivit experților, programul Teheranului este avansat și ar putea produce o armă atomică în doar câteva luni. În acelaţi timp, Israelul are propriul program nuclear secret, pe care nu îl recunoaște [...] Articolul În timp ce Israelul țintește programul nuclear al Iranului, acesta are propriul program secret. Ce se știe despre proiectul Dimona apare prima dată în DISINFO.MD.