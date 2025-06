Val de atacuri asupra Iranului continuă: Trump evocă posibilitatea unei intervenții americane

19:10

Deputata Marina Tauber, vizată în două dosare penale, a fost surprinsă dansând la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, Rusia. Evenimentul, desfășurat sub patronajul dictatorului Vladimir Putin, are loc în perioada 18–21 iunie și reunește oficiali și oameni de afaceri din peste 140 de țări. Tot la forum este prezentă și o delegație a […]