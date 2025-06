VIDEO/ Israelul a bombardat televiziunea publică din Teheran. Momentul, surprins în direct

18:20

Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 14 iunie 2025, ora 00:00 – 15 iunie 2025, ora 22:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Șos. Hâncești, tronsonul str. Lech Kaczynski – str. Sihastrului. Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea unui eveniment sub formă de activitate sportivă auto pe Șos. Hâncești (sub podul […] Articolul Atenție, șoferi! Trafic suspendat sub podul de la Telecentru apare prima dată în Vocea Basarabiei.