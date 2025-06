Renato Usatîi, de Ziua Lucrătorului Medical: Fără un sistem de sănătate funcțional, nicio strategie nu are sens. Noi ne angajăm să realizăm programul „Întoarcem Doctorii Acasă!”

09:20

Platformele de streaming ruse Okko, Wink și Kinopoisk au intervenit asupra filmului „Rich Flu” („Gripa bogaților” sau „Prăbușirea lumii”), eliminând vizual anumite replici considerate sensibile. Într-o scenă cu un jurnal TV fictiv, erau afișate pe ecran mesajele „Putin is dead” și „What has happened to Putin?”, fraze care au fost blurate în versiunile disponibile pe […] Articolul Cenzură la streaming: Rusia maschează replici despre moartea lui Putin în filmul „Rich Flu” apare prima dată în DemocracyMD.