Interpretarea viselor premonitorii: ce înseamnă când visezi bebeluși

07:10

«JAZZ’n Chișinău International Festival», eveniment organizat de AO Muzart, va avea loc în perioada 10 12 iunie 2025, la Chișinău, în incinta„Palatului Republicii”. Festivalul cuprinde un program multidimensional în cadrul căruia cei mai îndrăgiți artiști din țară si formațiile invitate din SUA, Cuba, Franța, Polonia, Lituania, Ucraina, România, Moldova vor prezenta publicului creații muzicale deosebite. Pe lângă cele 3 concerte de la Palatul Republici, în zilele de 13 iunie (or. Dubăsari), 16 iunie (or. Soroca) și 17 iunie (or. Ialoveni) vor fi organizate concerte și […] Articolul 12 iunie – a treia zi de „Jazz’n Chișinău International Festival” apare prima dată în ea.md.