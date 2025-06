Vrei să înveți să promovezi imaginea școlii în care predai? Participă la un curs de utilizare a rețelelor de socializare

15:30

Clubul Interact Chișinău Triumph te invită duminică, 15 iunie 2025, la Be Kind to All Kind – un eveniment dedicat prietenilor noștri cu patru lăbuțe. În cadrul acestuia, vei plimba cățelușii de la Adăpostul Municipal de Animale de pe str. Uzinelor, nr. 205/6, oferindu-le astfel ocazia de a socializa și de a interacționa cu potențiali adoptatori.