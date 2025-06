/FOTO/ O femeie de 73 de ani, salvată după ce un stup cu albine a căzut peste ea

14:40

Poliția Republicii Moldova raportează documentarea a 71 de persoane care pe parcursul acestui weekend au condus diverse mijloace de transport sub influența alcoolului, printre care și un bărbat din comuna Elizaveta, mun. Bălți, depistat la volanul unui Renault sub influența marijuanei. Alte cazuri vizează șoferi depistați sub influența alcoolului în cantitități mari. – Ungheni, un […]