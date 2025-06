Tany Vander a așteptat luna plină ca să-și tatueze un simbol din mitologie! Se crede că îndeplinește orice dorință

08:00

Michelle-Mihaela Nicolaev, deținătoarea titlului Miss Moldova 2024, va reprezenta Republica Moldova la prestigiosul concurs internațional Beauty of the World 2025, care va avea loc între 12 și 24 iunie în China. Anunțul oficial a fost făcut de agenția Luxury Models, care a confirmat cu mândrie participarea modelului moldovean.