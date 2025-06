Zvonuri incendiare: Nicușor Dan ar fi fost cazat la hotelul de lux al lui Plahotniuc, în timpul vizitei la Chișinău?

07:10

Pe 11 iunie 2025, interpretul Ionel Istrati a publicat un mesaj sfâșietor în memoria regizorului Arcadie Spoială, la exact un an de la tragedia care i-a marcat profund viața. „11 iunie. Un an fără tine, Arcadie”, a scris artistul, amintind de ziua în care un accident nefericit a curmat viața prietenului său apropiat, pe malul […] Articolul Ionel Istrati își amintește cu groază de clipa în care i-a fost răpit prietenul: „Un an fără tine, Arcadie” apare prima dată în CanCan.