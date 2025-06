Pe Aleea Clasicilor recent renovată din Bălți a apărut o „bibliotecă de vară” – Primele cărți au fost aduse de consilierii Partidului Nostru

16:00

La aproape 11 ani de la scandalul jafului bancar, datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM) arată o realitate dură: niciun leu nu a fost recuperat din miliardul furat în –2014. Singurele încasări înregistrate în procesul de lichidare a celor trei bănci implicate – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – însumează puțin ... Raport sumbru al BNM – Zero recuperări din jaful bancar – Doar 3 miliarde de lei acumulate din vânzarea activelor