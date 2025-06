Luptătorul de stil greco-roman Ignat Meico a devenit vicecampion european U17

17:00

Echipa AF Radu Rebeja-LIMPS a câștigat al doilea an consecutiv Liga Tineretului și va evolua în UEFA Youth League 2025/26. În penultima etapă, formația antrenată de Ilie Pinteac a învins în deplasare Sheriff cu 6-0. Clasament: 1. AF Radu Rebeja-LIMPS – 48 puncte 2. Dacia Buiucani – 44 3. Sheriff – 40 4. Zimbru – […]