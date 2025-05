Dan Olaru și Alexandra Mîrca au cucerit medalia de bronz la turneul din Slovenia

12:20

Milsami nu a reușit să câștige cu Spartanii, scor 1-1 și are nevoie de un rezultat pozitiv în ultima etapă cu Sheriff pentru a deveni pentru a doua oară campioană. Etapa 9: Milsami – Spartanii 1-1 (Ndon 47 – Toma 60) FC Bălți – Sheriff 0-1 (Yade 89) Petrocub – Zimbru 0-3 (Ștefan 40, Răileanu […] The post Milsami a remizat cu Spartanii și are un singur punct avans față de Sheriff first appeared on Sport1.