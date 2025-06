Aeroportul din Chișinău ar putea purta numele lui Eugen Doga. Ministrul Infrastructurii: „Susțin această idee”

13:50

Am citit proiectul de lege. Am urmărit cu interes runda de consultări publice de la parlament, din 9 iunie, dar și reacțiile apărute în spațiul profesional. Am ascultat întrebările juriștilor, am văzut reținerile exprimate de experți media și justificările oferite de autori. Toate învelite în ambalajul deja tradițional: „pentru alinierea la standardele europene”. Elegant spus. [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Ce se întâmplă când reforma se apropie prea mult de microfon? apare prima dată în NordNews.