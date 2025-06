VIDEO Moldoveni de la Briceni, Edineț, Ocnița și Dondușeni, uniți-vă pentru a sorta gunoiul! Cei de la Mediu vor ca până în ’30, să fim europeni cu natura

16:10

Cel mai bogat om de pe planetă, Elon Musk, a scris pe X că regretă declarațiile sale la adresa președintelui SUA, Donald Trump. I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far. — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025 „Regret unele dintre postările mele despre Președinte de săptămâna trecută. [...] Articolul Elon Musk și-a cerut scuze pentru postările sale despre Trump: „Am întrecut limita” apare prima dată în NordNews.