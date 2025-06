Alexandr Berlinschii: Votul cetățenilor noștri din stânga Nistrului — o șansă pentru dialog și reunificare a celor două maluri ale Nistrului

16:40

Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, aflată la al treilea mandat și reprezentând Partidul Nostru, subliniază relația de echilibru și susținere reciprocă dintre primari și partid. În cadrul emisiunii „Important” de la TVC21, ea a vorbit despre începuturile dificile, sprijinul necondiționat al liderului Renato Usatîi și loialitatea fermă față de formațiune.„Partidul Nostru a fost cel mai „bătut” și terorizat partid, cu multe dosare intentate, o sumedenie de provocări, comploturi, probleme. Pe toate am reușit să le depășim cu susținerea partidului și a liderului Renato Usatîi.”Nina Cereteu a reiterat sprijinul necondiționat primit de la Renato Usatîi și rolul acestuia în cariera sa:„Renato Usatîi a fost cel care a avut încrederea în mine: mi-a zis „tu ai să poți”. A văzut, probabil, potențial. Datorită lui și apoi încrederii oamenilor, astăzi sunt la al treilea mandat.”Nina Cereteu a mai spus că niciodată nu s-a gândit să plece din Partidul Nostru:„Este unicul partid din care am făcut și fac parte. Și niciodată nu o să mă mai regăsesc în niciun alt partid. O spun ferm, și peste ani o să vă dați seama că așa este. Au încercat să mă racoleze și democrații și alte partide. Am trecut prin perioade foarte grele. Dar niciodată nu am cedat. Suntem oameni cu demnitate, fideli principiilor noastre.”Întrebată de moderatoarea emisiunii dacă primarii aduc beneficii partidului sau invers, edilul a subliniat relația de echilibru și susținere reciprocă:„Este o balanță, un echilibru: și noi avem nevoie de Partidul Nostru și Partidul Nostru are nevoie de noi!”Nina Cereteu este jurist de profesie. A absolvit Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova și Academia de Administrare Publică, Master în Științe Politice. Și-a început parcursul în administrația locală în anul 2015, când a fost aleasă pentru prima dată în funcția de primar al orașului Drochia din partea Partidului Nostru.La alegerile locale generale din 2023, Nina Cereteu a obținut o victorie categorică, câștigând din primul tur cu 73,5% din voturile alegătorilor, confirmând încrederea puternică de care se bucură din partea comunității. Nina Cereteu este vicepreședinta Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).