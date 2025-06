(live) Urmărește conferința susținută de Maia Sandu și Nicușor Dan

11:45

La #diez continuăm cu cel de-al treilea live de orientare în carieră. De data aceasta am vorbit despre studiile la Drept și activitatea în domeniu. În fiecare an, un număr mare de tineri aleg să-și facă studiile universitare în cadrul facultăților de drept. Împreună cu Cristian Papanaga am aflat care sunt cele mai mari provocări, dar și oportunități din domeniu.