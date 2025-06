Deflagrație într-o locuință din Ocnița: un bărbat ar fi uitat să închidă aragazul și s-a ales cu arsuri grave

10:40

Noi atacuri aeriene masive ale Rusiei au vizat în noaptea de luni spre marți orașele ucrainene Kiev și Odesa, făcând cel puțin un mort și lovind, între altele, o maternitate, au anunțat autoritățile locale, citate de AFP.”Rusia minte în fiecare zi cu privire la dorința sa de pace și atacă oameni în fiecare zi. Este timpul să fie impuse sancțiuni. Este timpul ca Ucraina să fie sprijinită cu arme. E timpul să demonstrăm că democrația are forță”, a reacționat pe Telegram șeful administrației prezidențiale ucrainene Andrii Iermak.La Odesa, un bărbat de 59 de ani a fost ucis, iar alte patru persoane au fost rănite în urma unor lovituri asupra unor blocuri de locuit din centrul orașului, printre obiectivele afectate numărându-se și o maternitate, a indicat guvernatorul regional Oleg Kiper.”Inamicul a atacat masiv Odesa cu drone. Infrastructuri civile au fost avariate și s-au declanșat incendii. Rușii au lovit o maternitate, o stație medicală de urgență și clădiri rezidențiale”, a specificat guvernatorul regiunii Odesa, precizând că maternitatea a putut fi evacuată la timp.La Kiev, patru persoane au fost rănite în urma unui atac calificat de primarul Vitali Kliciko drept masiv, care a indicat că mai multe clădiri au luat foc.În centrul Kievului, o jurnalistă AFP a auzit cel puțin 12 explozii și tiruri ale apărării antiaeriene ucrainene, precum și zgomotul făcut de o duzină de drone.Șapte din cele 10 cartiere ale capitalei ucrainene au fost puternic afectate. Există distrugeri parțiale și incendii la clădiri cu mai multe etaje și locuințe private. Autoturisme și depozite sunt în flăcări. Urmează o zi grea. Posibil nu una singură, pentru că eliminarea consecințelor atacului de noaptea trecută va lua ceva timp, dar orașul e în activitate, toate serviciile operând la fața locului, relatează postul de televiziune ucrainean Kanal 24.Districtul Oboloni din nordul Kievului a fost una din principalele ținte ale atacului rusesc, a declarat șeful administrației locale Kirillo Fisik. De asemenea a fost vizată și regiunea din jurul capitalei ucrainene, în special raioanele Fastovski, Brovarski, Boripil și Obuhovskie.Avertismentul de raid aerian a durat la Kiev peste cinci ore, conform postului de televiziune citat.Orașele ucrainene sunt aproape zilnic vizate de atacuri aeriene, la peste trei ani și jumătate de la declanșarea invaziei ruse în februarie 2022.În noaptea de duminică spre luni, Rusia a lansat un număr record de 479 de drone explozive asupra Ucrainei, potrivit Forțelor aeriene ucrainene.În Rusia, unde Ucraina își intensifică și ea atacurile cu drone vizând cu precădere infrastructura strategică, 13 aeroporturi au trebuit să fie închise în noaptea de luni spre marți din motive de securitate, inclusiv cele patru aeroporturi din Moscova și cel din Sankt Petersburg.În pofida demersurilor președintelui american Donald Trump, care a reînnoit contactul cu omologul său rus Vladimir Putin, negocierile de pace au ajuns în impas.Un singur progres s-a înregistrat: Kievul și Moscova au anunțat luni începerea unui nou schimb de prizonieri de război, care va continua în zilele următoare, unul dintre rarele rezultate ale discuțiilor recente dintre cele două părți beligerante.Cele două capitale nu au precizat în acest stadiu numărul de soldați implicați în respectivul schimb, convenit în timpul celei de-a doua runde de negocieri directe de la Istanbul, la 2 iunie.Rușii și ucrainenii au convenit atunci eliberarea tuturor prizonierilor de război grav răniți sau bolnavi, precum și a celor sub 25 de ani.Armata rusă susține de asemenea că atacă de acum regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, care se învecinează cu regiunile Donețk și Zaporojia, deja parțial aflate sub controlul său, o premieră în peste trei ani de conflict.”Este timpul ca toată lumea să accepte faptul că Rusia înțelege doar loviturile, nu și cuvintele raționale”, a opinat marți Andrii Iermak, într-o critică ușor voalată la adresa administrației Trump.