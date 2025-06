Împrumutul BERD luat de Energocom va costa mai puțin decât un credit accesat de stat, Borosan

14:50

Aproape 47% dintre angajații din România și-ar dori o săptămâna de lucru de 4 zile, potrivit unui sondaj Genesis Property, citat de Mediafax. Peste jumătate dintre respondenți, mai exact, 52%… The post 47% dintre angajații din România și-ar dori o săptămâna de lucru de 4 zile appeared first on ipn.md.