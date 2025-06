Rata mortalității în Moldova este în creștere, în pofida unui număr mai mic de decese

16:10

Opinii rezervate asupra inițiativei legislative privind modificarea Codului serviciilor media audiovizuale. Proiectul a fost supus astăzi consultărilor publice. Diverse organizații și experți din mass-media și-au exprimat îngrijorările în legătură cu… The post Modificarea Codului serviciilor media audiovizuale, proiect supus consultărilor appeared first on ipn.md.