A murit scriitorul britanic Frederick Forsyth, cunoscut pentru romanul „Ziua Șacalului”

Unul dintre bărbații filmați cum se sărută la Valea Trandafirilor, apoi bătuți, are dizabilitate, afirmă Angelica Frolov. Șefa centrului Genderdoc-M susține că un vecin de-al tânărului a contactat-o și i-a comunicat informația. Frolov, cu referire la vecinul persoanei, afirmă că tânărul are actualmente probleme. Ea a îndemnat să fie oprită hărțuirea și a punctat că, […]