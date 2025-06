Un bărbat a murit, după ce a căzut dintr-o remorcă.

Un bărbat a murit, după ce a căzut dintr-o remorcă cu baloți de paie. Cazul a avut loc sâmbătă seara,

