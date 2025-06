Intact Asigurări Generale – Lider în digitalizarea serviciilor de asigurări auto în Republica Moldova

Intact Asigurări Generale, companie de top pe piața asigurărilor generale din Republica Moldova, își reconfirmă statutul de pionier în digitalizarea The post Intact Asigurări Generale – Lider în digitalizarea serviciilor de asigurări auto în Republica Moldova appeared first on Hîncești 24 Online.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de HN24 Online