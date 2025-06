Accident inedit la Telenești: șofer derapează din cauza unei vulpi

17:30

În ultimele 24 de ore, polițiștii din Republica Moldova au depistat 12 șoferi care conduceau sub influența alcoolului sau a drogurilor. Cazurile cele mai semnificative au avut loc în mai multe localități: Chișinău, Răzeni, Cimișlia și Ermoclia. Autoritățile reamintesc că conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor pune în pericol siguranța publică și este pedepsită […] Articolul Douăsprezece cazuri de șoferi prinși sub influența alcoolului și drogurilor apare prima dată în Subiectul Zilei.