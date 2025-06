România, gata să sprijine implementarea Inventarului Forestier Național în R. Moldova

11:40

Elon Musk a criticat vehement, marți, proiectul de lege privind reducerea masivă a impozitelor și a cheltuielilor susținut de președintele american Donald Trump, numindu-l o „abominație dezgustătoare" care va face să explodeze deficitul bugetar federal. Declarațiile vin la doar câteva zile după ce Musk s-a retras din funcția de consilier în administrație și sunt catalogate drept o ruptură majoră […]