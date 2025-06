Primăria Chișinău a desfășurat o nouă acțiune de demontare a dispozitivelor ilegale de blocare a accesului la locurile publice de parcare

17:50

În perioada 2–6 iunie 2025, municipiul Chișinău găzduiește cea de-a treia vizită de lucru a delegației din Lublin, Polonia, reprezentată de Autoritatea pentru Drumuri și Transport Public din Lublin (ZDiTM). Vizita are loc în cadrul proiectului „MOVE IT like Lublin” – inițiativa de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Chișinău”, finanțat de Uniunea Europeană … Articolul Chișinău găzduiește cea de-a treia vizită de lucru a delegației din Lublin, Polonia, reprezentată de ZDiTM apare prima dată în Punctul pe i.