Ce conțin băuturile fără zahăr? Ce spune ANSA despre riscuri și etichete

15:30

La data de 30 mai 2025, la Cahul, a avut loc o discuție publică organizată în cadrul Campaniei de informare și sensibilizare privind corupția electorală și impactul acesteia asupra democrației în Republica Moldova – „Votează liber și raportează corupția electorală!” Evenimentul a reunit studenți, reprezentanți ai partidelor politice, ai Poliției, autorități locale și cetățeni interesați de subiectul integrității procesului electoral. Campania este implementată de Asociația Promo-LEX, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției. Scopul campaniei este de a crește gradul de reziliență al alegătorilor față de corupția electorală, prin informare, sensibilizare și implicare civică în 12 raioane ale țării. Valeriu Vodă, șeful Sectorului de Poliție nr. 5 din cadrul IP Cahul, a prezentat informația privind numărul persoanelor implicate în astfel de practici în raionul Cahul: „La moment, vizate persoane, avem 140 de persoane, pe raionul Cahul, care au beneficiat sau s-au inclus în procesul acesta de corupție electorală. Avem întocmite 201 procese verbale contravenționale, evident că sunt și aplicate și amenzile, însă avem contestate 183. Pe aliniatul 3, 47 , aliniatul care ar scuti de pedeapsă în cazul conlucrării cu organele de drept, avem 3 procese verbale contravenționale.” Despre importanța subiectului abordat, Ilie Gîrneț, lector universitar la Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, a menționat: „Evenimentul de astăzi a fost unul foarte important, pentru cetățenii Republicii Moldova. Acest fenomen este unul negativ care influențează, destul de grav societatea din Republica Moldova, și care trebuie diminuat la maxim” La eveniment au participat și reprezentanți ai partidelor politice parlamentare și extraparlamentare. Zinaida Armanu, președinta OT Cahul a Mișcării Alternativa Națională, a evidențiat relevanța acestor discuții în comunitate: „Vreau să vă spun că acest eveniment pentru noi și pentru cetățeni este foarte util. Aș dori ca Promo-LEX, mai frecvent să vină cu așa informații, atât în public cât și pentru personal.” „Este exemplu de campanie pe care o organizăm în parteneriat cu colegii de la Promo-LEX și Inspectoratul General de Poliție. Este unul din exemple cum autoritățile încearcă în primul rând să informeze alegătorii, cetățenii Republicii Moldova, despre efectele nocive ale situațiilor de corupere a alegătorilor. Care sunt sancțiunile posibile, pentru că doar în acest fel, odată fiind informat cetățeanul, are să facă o alegere conștientă, să ia mită de 1000 de lei știind că este posibilă o sancțiune de peste 20 mii de lei. Cel mai bine să nu o facă și cel mai important să o raporteze. Comisia Electorală Centrală, acolo unde a avut probe evidente că au fost întocmite procese verbale contravenționale în privința alegătorilor, inclusiv funcționari electorali. Noi nu am ezitat să aplicăm sancțiuni și am expus aceste persoane din componența organelor electorale” a declarat Pavel Postica, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale. Din perspectiva administrației publice locale, Sergiu Rența, consilier municipal și raional, a vorbit despre experiențele directe din campaniile electorale și impactul corupției asupra întregii Societăți. „Ceea ce ține de corupția electorală, am văzut-o și am simțit-o și pe pielea noastră ca și concurenți electorali, cum ar fi. Aceasta trebuie diminuată, trebuie cumva contracarată, că într-adevăr astăzi ți-ai vândut votul și mâine îți asumi consecințele, dar te va afecta pe tine și întreagă societate. Oamenii sunt diferențiați, unii țin cu partid, altul cu altul, și dacă liderul spune că e ok așa, trebuie de mers așa și că pentru el e bine și nu e o corupție. Oamenii care văd altfel socot că e o corupție, și de aceea, cât mai multă informație ar trebuie diseminată în societate, la oameni, spoturi, anume pe partea de corupție” a declarat Sergiu Rența. În încheiere, Nicolae Panfil, director de programe la Promo-LEX, a menționat faptul cât este de important ca alegătorii să fie pregătiți pentru un nou scrutin, fără influențe nelegitime. „Am văzut că în alegerile precedente, a fost un fenomen masiv, avem un alt scrutin în toamnă, și în acest context, desfășurăm această campanie, pentru a informa cetățenii, pentru a-i ajuta să se protejeze în următoarea perioadă de astfel promisiuni sau situații în care cineva ar putea să le ofere bunuri, servicii sau bani pentru a-și exercita votul într-un anumit fel. Cel mai important mesaj pe care am încercat să-l transmitem astăzi, este că de fapt cetățenii sunt liberi să-și exercite votul individual, liber, neinfluențat. Trebuie să înțelegem că dacă dorim să avem un stat democratic, trebuie să contribuim Toși la protejarea democrației, inclusiv să desfășurăm astfel de activități de informare și educare” a declarat Nicolae Panfil. Precizăm că corupția electorală înseamnă influențarea ilegală a voinței alegătorilor prin oferirea de bani, bunuri, servicii sau alte avantaje, în schimbul votului într-un anumit fel sau al neparticipării la vot. Aceasta poate fi comisă de candidați, partide, persoane fizice sau juridice și afectează grav corectitudinea alegerilor. Alegătorii care acceptă mită riscă amenzi între 25.000 și 37.500 lei, iar cei care oferă mită pot ajunge la închisoare. Dacă mita este oferită de persoane juridice sau în interesul unui grup criminal, sancțiunile sunt și mai severe.