(foto) O expoziție a două artiste din Republica Moldova a fost inaugurată la Bruxelles. Ce conține aceasta

10:45

Viitorul aparține celor care au curajul să înceapă o carieră de la zero, iar pe 28 mai 2025, Orange Digital Center a marcat finalul unei noi ediții a cursului Fundamentele IT. Oportunitatea a fost dedicată celor care vor să-și construiască o carieră în domeniul tehnologiei. 30 de participanți au absolvit cu succes cursul, fiind acum pregătiți să transforme cunoștințele dobândite și să-și continue parcursul profesional în IT.