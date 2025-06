Patru primari noi aleși în turul doi al alegerilor locale. Vezi care sunt cele patru localități

08:50

Disparitățile privind pensiile în Europa rămân uriașe, iar viitorul sustenabilității acestora este sub presiune. În plus, femeile continuă să primească pensii semnificativ mai mici decât bărbații, iar inegalitățile între state persistă, scrie Antena 3 CNN cu referire la Euronews. Potrivit raportului Pension at a Glance 2023 al OECD, pensiile reprezintă principala sursă de venit pentru persoanele vârstnice din […] Articolul Topul pensiilor în Europa. Care sunt țările cu cele mai mari și cele mai mici pensii apare prima dată în SafeNews.