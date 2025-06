Dmitri Medvedev susține că Rusia urmărește victoria, nu compromisul în negocierile cu Ucraina

15:10

Un nor eruptiv mare și înalt, de cel puțin câțiva kilometri, planează deasupra Etnei, scrie ziarul italian Corriere della Sera. Un nor gigantic de fum negru de câțiva kilometri înălțime. Acesta este modul în care Etna s-a trezit și care ar putea cauza în curând probleme traficului aerian pe aeroportul din Catania, unde nivelul de