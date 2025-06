Șapte evenimente la care să mergi săptămâna viitoare

11:15

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), consecventă în viziunea sa de internaționalizare, devine un catalizator al extinderii dimensiunii globale a învățământului superior din Republica Moldova, prin coordonarea unui parteneriat academic de anvergură cu North Carolina State University (NCSU) din SUA. Pe 26 mai 2025, o delegație de profesori de la NCSU a efectuat o vizită oficială la Universitatea de Stat din Comrat (USC), în cadrul proiectului Exchange Speaker Program: North Carolina State University – Technical University of Moldova with the participation of other universities, finanțat de Ambasada SUA în Republica Moldova și coordonat de UTM.