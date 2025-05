Vremea în Moldova pe 1 iunie: ce temperaturi vor arăta termometrele de Ziua internațională a copilului

12:50

Republica Moldova confirmă și în 2025 poziția de pol regional al transformării digitale, găzduind Moldova Digital Summit 2025 (MDS25) – cel mai important eveniment dedicat accelerării digitalizării economiei și consolidării competitivității industriei TIC din țară. Organizată sub patronajul Prim-ministrului Republicii Moldova, această platformă de dialog va reuni sectorul IT și Comunicații cu autoritățile publice, companii […]