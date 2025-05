Primarul Alexandr Petkov a convocat o ședință de urgență privind lichidarea consecințelor ploii torențiale

19:40

Stimați elevi, profesori, părinți și parteneri educaționali! Cu ocazia încheierii anului de studii 2024–2025, Direcția Învățământ, Tineret și Sport a municipiului Bălți vă adresează cele mai sincere felicitări și mulțumiri pentru efortul depus, dedicarea și implicarea de care ați dat dovadă pe parcursul acestui an școlar. Fiecare final de an este un moment de reflecție... Read More →