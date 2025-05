Primarul mun. Bălți A. Petkov: „Continuăm să construim punți de colaborare, prin promovarea culturii și artei”

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a anunțat pe pagina sa de Facebook despre vizita de lucru efectuată la Suceava și despre consolidarea cooperării culturale dintre municipiile Bălți și Suceava. „În cadrul vizitei de lucru în România, am avut plăcerea de a vizita Asociația de Cultură, Artă și Tradiții „Ciprian Porumbescu”, din Suceava, unde am fost... Read More →

